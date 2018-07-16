В РПЦ прокомментировали итоги очередных экспертиз по установлению подлинности царских останков

В Русской Православной Церкви "со вниманием отнеслись к новости о подтверждении молекулярно-генетическими экспертизами принадлежности обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения

Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, комментируя сообщение Следственного комитета Российской Федерации об итогах очередных экспертиз по установлению подлинности царских останков, сообщает patriarchia.ru.

В частности, он заявил, что они будут рассматриваться Церковью.

«Благодарим сотрудников Следственного комитета и экспертов за ответственные труды, атмосферу открытости и взаимопонимания, в условиях которых проводятся экспертизы», - добавил Владимир Легойда.

Он также добавил, что после завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу, о проведении которых говорится в сообщении Следственного комитета, итоги работы будут переданы Священноначалию Русской Православной Церкви для последующего рассмотрения.