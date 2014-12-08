Митрополит Онуфрий посетил Красногорский женский монастырь

Во время своего архипастырского визита в Черкасскую епархию 7 декабря Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий посетил Красногорский женский монастырь в городе Золотоноша.

Как сообщил "УНИАН-Религии" пресс-секретарь предстоятеля Украинской Православной Церкви иеромонах Пафнутий (Мусиенко), предстоятель отслужил заупокойную литию на могилах игумений этой обители - Иларии и Августы, а также благословил игуменью Агнию и сестер, рассказав им о церковном почитании в Чигиринском монастыре нового святого нашей Церкви и дав им духовные наставления.