В Нежин спустя 100 лет вернулась чудотворная Борзнянская икона Богородицы (видео)

Верующие и духовенство Нежинской епархии УПЦ во главе с архиепископом Климентом 15 июля возле Николаевского кафедрального собора Нежина торжественно встретили Чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Борзянская», которая в течение почти ста лет считалась утраченной.

С давних времен эта почитаемая святыня Черниговской земли находилась в храме Рождества Христова г. Борзны и прославилась многочисленными чудесами исцеления, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

После закрытия храма Рождества Христова в Борзне в начале ХХ века чудотворный образ долгое время хранился у местной христианке, а после ее смерти он был надолго утрачен, вероятно кто-то из ее родных продал икону.

Недавно святыня чудесным образом попала к уроженцу с. Вибли, настоятелю Свято-Озерянского храма Харькова архимандриту Никодиму (Силку), который решил восстановить историческую справедливость и вернуть «Борзянскую» икону Пресвятой Богородицы в Нежинскую епархию Украинской Православной Церкви.

После встречи иконы владыка Климент в сослужении многочисленного духовенства возглавил чтение Акафиста Пресвятой Богородице в Никольском кафедральном соборе. В конце молитвы он поблагодарил отца архимандрита Никодима за его усилия в обретении утраченной святыни и отметил благотворителей, которые помогали приблизить это событие церковными орденами.

«Борзянская» икона Пресвятой Богородицы около месяца будет находиться в Никольском соборе Нежина, где перед ней ежедневно в 8.00 будет совершаться соборно служения молебна с Акафистом. В середине августа крестным ходом святыня будет перенесена на ее историческое место – в Борзны.