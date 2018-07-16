В сети будет доступна прямая трансляция литургии с места мученической смерти царской семьи

В ночь с 16 на 17 июля Патриарх Кирилл возглавит в Екатеринбурге богослужения, приуроченные к 100-летию мученической кончины святых Царственных страстотерпцев.

Предстоятель Русской Православной Церкви совершит Божественную литургию на площади перед Храмом на Крови в Екатеринбурге, после чего возглавит крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, сообщает patriarchia.ru.

По прибытии в монастырь будет совершен молебен святым Царственным страстотерпцам.

При технической поддержке телеканала «Союз» Патриаршая Литургия будет транслироваться на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Начало трансляции в 22.00.