На Одесчине совершили закладку камня под строительство двух храмов УПЦ (видео)

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил чин закладки камня под строительство новых храмов.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, в селе Малодолинское митрополит Агафангел благословил продолжающееся строительство Воскресенского храма. В селе Молодежное владыка совершил чин закладки нового храма в честь Почаевской иконы Божией Матери и в городе Черноморске в сослужении местного духовенства и присутствии представителей власти совершил закладку под строительство Свято-Георгиевского храма.

В Черноморске митрополиту Агафангелу сослужил епископ Южненский Диодор.

Владыка Агафангел в ходе своего архипастырского визита в Черноморск посетил Иоанно-Богословский храм, Свято-Покровский храм и Спасо-Преображенский храм.