К 100-летию мученической смерти царской семьи вышла в свет книга

Вышла в свет книга Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла «Верные Господу. Царская семья».

В шестой выпуск серии включены слова Предстоятеля РПЦ, посвященные 100-летию со дня мученического подвига святых Царственных страстотерпцев, преподобномученицы Елисаветы Феодоровны и их верных спутников, сообщает patriarchia.ru.

Предисловие к книге написал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Издание красочно оформлено, содержит подборку фотографий, а также иллюстрации, необходимые для более ясного понимания исторического фона событий.