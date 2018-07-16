К 100-летию мученической смерти царской семьи вышла в свет книга
12:02, 16 июля 2018Православие
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Царская семья / pravoslavie.ru
Вышла в свет книга Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла «Верные Господу. Царская семья».
В шестой выпуск серии включены слова Предстоятеля РПЦ, посвященные 100-летию со дня мученического подвига святых Царственных страстотерпцев, преподобномученицы Елисаветы Феодоровны и их верных спутников, сообщает patriarchia.ru.
Предисловие к книге написал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Издание красочно оформлено, содержит подборку фотографий, а также иллюстрации, необходимые для более ясного понимания исторического фона событий.
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