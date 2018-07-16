В Винницу прибудут мощи 10-ти святых целителей

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия проводится Всеукраинский крестный ход с мощами святых целителей.

Святыни побывали во многих епархиях Украинской Православной Церкви и 19 июля иконы с мощами святых прибудут в Винницу. Об этом сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ.

Для поклонения верующим доступны частицы мощей великомученика Пантелеймона Целителя, священномученика Антипы Пергамского, святителя Луки Крымского, бессребреников Космы и Дамиана, преподобного Агапита Печерского, преподобных Дамиана и Ипатия Печерских, преподобного Арсения Каппадокийского, священномученика Ираклия Кипрского.

Иконы, в которых помещены частицы мощей целителей, были написаны в Киеве специально для Всеукраинского крестного хода. Всего в крестном ходе принимают участие 8 икон с изображением 11 святых целителей и частицами мощей 10-ти из них.

В Виннице святыни посетят храмы, расположенные на территории медицинских учреждений: Военно-медицинского Центра Центрального региона, Госпиталя ветеранов войны, медгородка (Центральная районная больница), а также кафедрального собора и храма Сретения Господня.

Встреча святынь состоится 19 июля в 12.00 у входа в Военно-медицинский Центр (ул. Князей Кориатовичей, 185). Иконы будут перенесены в Свято-Троицкий скелтний храм, расположенный на территории учреждения.

С подробным графиком пребывания икон с мощами святых целителей в Виннице можно ознакомиться по ссылке.