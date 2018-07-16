На Сумщине отметили 250-летие Покровского собора в Ахтырке

Вчера, 15 июля, в день церковного почитания чудотворной Ахтырской иконы Божией Матери, на Сумщине состоялись церковные торжества, посвященные 250-летию Покровского кафедрального собора Ахтырки.

В день празднования Сумский Архипастырь Евлогий прибыл в Ахтырку, где в Покровском кафедальному соборе возглавил Божественную литургию. Владыке сослужило более 50 священнослужителей, сообщает "Православная Сумщина".

В храме молилось около полторы тысячи богомольцев, среди которых - участники нескольких крестных ходов, которые были посвящены юбилею.

По традиции, состоялся крестный ход к месту, где в давние времена находился Покровский собор. Священники несли Ахтырскую чудотворную икону, другие святые иконы, богомольцы пели церковные песнопения вместе с хором.

Возле часовни Владыка вознес особые молитвы о мире в Украине, а также окропил всех святой водой.

Церковный приход Покровского собора угостил всех праздничной трапезой.