На Сумщине отметили 250-летие Покровского собора в Ахтырке

07:27, 16 июля 2018
Православие
18 0
На Сумщине состоялись церковные торжества, посвященные 250-летию Покровского кафедрального собора / portal-pravoslavie.sumy.ua

Вчера, 15 июля, в день церковного почитания чудотворной Ахтырской иконы Божией Матери, на Сумщине состоялись церковные торжества, посвященные 250-летию Покровского кафедрального собора Ахтырки.

В день празднования Сумский Архипастырь Евлогий прибыл в Ахтырку, где в Покровском кафедальному соборе возглавил Божественную литургию. Владыке сослужило более 50 священнослужителей, сообщает "Православная Сумщина".

/ portal-pravoslavie.sumy.ua

В храме молилось около полторы тысячи богомольцев, среди которых - участники нескольких крестных ходов, которые были посвящены юбилею.

/ portal-pravoslavie.sumy.ua

По традиции, состоялся крестный ход к месту, где в давние времена находился Покровский собор. Священники несли Ахтырскую чудотворную икону, другие святые иконы, богомольцы пели церковные песнопения вместе с хором.

/ portal-pravoslavie.sumy.ua

Возле часовни Владыка вознес особые молитвы о мире в Украине, а также окропил всех святой водой.

/ portal-pravoslavie.sumy.ua

Церковный приход Покровского собора угостил всех праздничной трапезой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter