Вышла новая книга о духовниках и старцах Киево-Печерской лавры ХІХ - ХХІ веков

Вышла новая книга издательства «Горлица» под названием «Батюшки святы. Духовники и старцы Киево-Печерской Лавры», изданная к 1030-летию Крещения Руси и 30-летию возобновления монашеской жизни в Киево-Печерской лавре.

В книге собраны материалы о видных духовных наставниках Лавры в период с ХIX по XXI века, представляющие кладезь духовной мудрости древнейшего монастыря, наглядно показывающий традицию старчества и деятельного окормления народа, сообщается на сайте обители.

Книга вышла по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и Наместника Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

В книге рассказано о тех старцах, о ком сохранились записи прежних лет и о ком удалось собрать сведения в наши дни. Материалы находили от Украины до Латинской Америки, куда в годы гонений пути Господни привели лаврских подвижников.

В книге собраны исключительного рода свидетельства о чудотворениях Печерских отцов, аналогичные которым встречаются лишь в древних патериках и житиях великих святых.

Многие важные биографические сведения о прославленных святых (например, о прп. Кукше (Величко)) и известных духовниках последнего времени уточнены и исправлены по архивным документам.

Главу из книги «Батюшки святы. Духовники и старцы Киево-Печерской Лавры» - воспоминания 92-летнего духовника Киево-Печерской Лавры архимандрита Аврамия (Куявы) можно прочесть на сайте Киево-Печерской лавры.