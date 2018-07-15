В Свитязком Петропавловском монастыре отметили престольный праздник

23:29, 15 июля 2018
Православие
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В Свитязком Петропавловском монастыре отметили престольный праздник / епархия.укр

В праздник первоверховных апостолов Петра и Павла Божественную Литургию в обители возглавил митрополит Владимир–Волынский и Ковельский Владимир, сообщается на сайте Владимир-Волынской епархии УПЦ.

/ епархия.укр

После чтения Святого Евангелия Владыка Владимир обратился к пастве со словом проповеди, в которой призвал верующих следовать примеру прочности веры святого апостола Петра и духовной мудрости святого апостола Павла.

/ епархия.укр

По окончании Литургии был совершен крестный ход

В завершение богослужения митрополит Владимир поздравил паству с праздником и дал архипастырское благословение.

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