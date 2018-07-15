В РПЦ назначили нового главу учебного комитета и ректоров Московских и Санкт-Петербургских духовных школ

Назначены новые ректоры Московских и Санкт-Петербургских духовных школ и председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви.

В ходе заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшегося 14 июля 2018 года в Екатеринбурге, был рассмотрен вопрос о замещении должности ректора Московских духовных школ и председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви в связи с избранием Собором Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата владыку Евгения митрополитом Таллинским и всея Эстонии, сообщает patriarchia.ru.

Участники заседания приняли решение освободить митрополита Евгения от должностей председателя Учебного комитета и ректора Московских духовных школ, выразив ему особую благодарность за достойное несение этого послушания в течение 23 лет.

Председателем Учебного комитета назначен заместитель председателя данного Комитета протоиерей Максим Козлов.

Ректором Московских духовных школ назначен архиепископ Петергофский Амвросий, который освобожден от должности ректора Санкт-Петербургских духовных школ. За достойное служение на должности ректора Санкт-Петербургских духовных школ на протяжении почти 10 лет владыке Амвросию выражена благодарность. Владыке Амвросию Священный Синод определил быть архиепископом Верейским, викарием Патриарха Московского и всея Руси.

Ректором Санкт-Петербургских духовных школ назначен епископ Люберецкий Серафим, викарий Патриарха Московского и всея Руси, освобожденный от должности председателя Синодального отдела по делам молодежи. Епископу Серафиму определено быть викарием Санкт-Петербургской епархии с титулом «Петергофский».

Исполняющим обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи Священный Синод назначили клирика Московской областной епархии протоиерея Кирилла Сладкова.