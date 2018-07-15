В ночь убийства Царской семьи в столичном Ионинском монастыре состоится ночная Литургия

18:24, 15 июля 2018
Православие
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В ночь убийства Царской семьи в Ионинском монастыре состоится ночная Литургия / iona.kiev.ua

Богослужение начнется в ночь с 16 на 17 июля в полночь, сообщается на сайте обители.

Как известно, последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года по исполнению постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, который возглавляли большевики. Вместе с Царской семьёй была расстреляна и их свита.

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