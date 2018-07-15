Утвержден текст службы святому Амфилохию Почаевскому

Священным Синодом РПЦ утверждены тексты служб святым Алексию Елнатскому, Амфилохию Почаевскому, Василиску Сибирскому, Олегу Брянскому и новый акафист преподобному Герману Аляскинскому.

Утвержденные богослужебные тексты будут направлены в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники. Об этом сообщает «Патриархия.ru».

Амфилохий Почаевский (в миру Яков Варнавович Головатюк) родился 27 ноября 1894 года в селе Малая Иловица Тернопольской области.

В 1925 году был принят послушником в Почаевскую лавру.

8 июля 1932 года, по благословению митрополита Варшавского и всей Польши Дионисия (Валединского), был пострижен в монашество с именем Иосиф.

21 сентября 1933 года был рукоположён епископом Антонием (Марценко) во иеродиакона; 27 сентября 1936 года - во иеромонаха.

Осенью 1962 года, когда Лавра была на грани административного закрытия, сыграл ключевую роль в защите Троицкого собора, вследствие чего через несколько дней был насильственно госпитализирован в психиатрическую больницу.

По освобождении вернулся в родное село и поселился у своего племянника, где продолжал служить, совершая водосвятные молебны и исцеляя людей.

Одним из своих родственников был увезён за село к болоту, избит и брошен в воду. Будучи на краю смерти, в Лавре был пострижен в схиму с именем Амфилохий в честь святителя Амфилохия Иконийского. Выздоровев, снова вернулся в родное село.

При жизни святой прославился даром исцелений, также существуют свидетельства о том, что однажды он воскресил девочку, которая умерла в пути, когда мать везла её издалека к старцу.

Скончался 1 января 1971 года.

3 февраля 2016 года определением Архиерейского собора Русской Православной Церкви установлено общецерковное почитание преподобного Амфилохия.