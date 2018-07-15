Предстоятель УПЦ выразил соболезнования по поводу кончины епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Тихона.

Текст соболезнования Митрополита Онуфрия духовенству, монашеству и верующим Ивано-Франковской епархии, опубликованный на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ, приводим ниже без изменений.

"Співчуття духовенству, чернецтву та вірянам

Івано-Франківської єпархії з приводу кончини

єпископа Івано-Франківського і Коломийського Тихона

Зі смутком в душі сприйняли ми звістку про кончину Преосвященного єпископа Івано-Франківського і Коломийського Тихона.

Спочилий Владика від юності своєї прагнув до Бога, закарбувавши на скрижалях власного серця Євангельські слова хто хоче йти за Мною, хай зречеться себе, і візьме хрест свій, і йде за Мною (Мк. 8:34). І в часи богоборчої влади, не озираючись навкруги, він безбоязно став на шлях свідчення про Христа, яким йшов до кінця своїх днів. Його Преосвященство впродовж 4-х років звершував архіпастирське служіння на Івано-Франківській кафедрі. Віряни запам’ятають єпископа Тихона як смиренну, доброзичливу і щиру людину, сповнену любові до Бога та ближнього.

Господь щедро наділив його багатьма талантами і він усіма своїми силами і здібностями служив Церкві Христовій, з гідністю виконуючи всі покладені на нього послухи.

Як наступник Апостольського служіння, новопреставлений Архіпастир був ревним проповідником Воскресіння Христового, про яке свідчив мудрим словом і прикладом власного життя. Пламеніючи у вірі у Воскреслого Христа, єпископ Тихон запалював вогонь віри, надії і любові в серцях ввіреної йому пастви.

Нині душа спочилого архієрея предстоїть Богу, до Якого завжди прагнуло його палке серце. Єпархія втратила ревного архіпастиря. Віра і молитва — нехай будуть тим даром, який ми принесемо до Престолу Господа Слави за упокій новопреставленого єпископа Тихона.

Висловлюємо щирі співчуття духовенству, чернецтву і всім вірним чадам Івано-Франківської єпархії.

Чин відспівування благословляємо очолити Преосвященному митрополиту Чернівецькому і Буковинському Мелетію. Тимчасове керування Івано-Франківською єпархією доручаємо Преосвященному архієпископу Львівському і Галицькому Філарету.

Віримо, що за своє віддане служіння Церкві і Батьківщині він почує від Отця Небесного милостиве покликання добрий і вірний рабе! У малому ти був вірним, над великим тебе поставлю; увійди в радість господаря твого (Мф. 25:21). Нехай Всемилостивий Господь упокоїть душу новопреставленого єпископа Тихона в оселях праведних.

Вічна та блаженна йому пам’ять!

З благословенням

+Онуфрій,

Митрополит Київський і всієї України,

Предстоятель Української Православної Церкви"