Продолжается визит Предстоятеля УПЦ в Черкасскую епархию

7 декабря после утреннего богослужения в Свято-Троицком Чигиринском монастыре, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий посетил город Черкассы.

В Свято-Михайловском кафедральном соборе Предстоятель помолился перед Черкасской иконой Божьей Матери и поклонился святым мощам преподобномученика Макария Каневского.

Вместе с управляющим епархией митрополитом Черкасским и Каневским Софронием, Предстоятель осмотрел строительство духовно-просветительского центра и пообщался с православными черкасчанами.

В тот же день Блаженнейший владыка посетил Красногорский женский монастырь в городе Золотоноша.

Предстоятель отслужил заупокойную литию на могилах усопших игумений этой обители - Иларии и Августы, а также благословил игуменью Агнию и сестер монастыря.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви