В УПЦ прокомментировали позицию Константинопольских иерархов по "украинскому вопросу"

Протоиерей Николай Данилевич рассказал об отношении Константинопольских иерархов к "украинскому вопросу".

Заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич отметил, что большинство из иерархии Константинопольского Патриархата не настроены радикально по вопросу «предоставление Томоса об автокефалии» и не высказываются об Украине вообще, поэтому раздувание этой темы в СМИ является лишь театром. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на его страницу в фейсбук.

Замглавы ОВЦС также уверен, что ситуация, которая сложилась вокруг вопроса автокефалии, не идет к расколу и всеправославному кризису.

«Зная ситуацию изнутри, не имею я такого ощущения, — сказал он. — Все то, что мы видим в наших СМИ на церковную тему, больше напоминает какой-то большой театр, шум. И это касается внешней жизни Церкви, которую пытаются расшатать. Внутри, в самой глубине, церковное море является спокойным, церковные воды текут спокойно».

По словам протоиерея Николая Данилевича, митрополит Прусский Елпидофор, интервью которого и вызвало шумиху в СМИ и среди представителей раскола, среди иерархии Константинопольского Патриархата отражает точку зрения крайней, так сказать, «радикальной партии» на Фанаре, однако большинство из иерархии не относятся к ней.

«Митрополит Прусский Елпидофор среди иерархии Константинопольского Патриархата занимает позицию “ястреба” в украинском церковном вопросе. Но, насколько мне известно, именно такой он там один», — прокомментировал священник слова митрополита Константинопольского Патриархата.

Как пример, священнослужитель УПЦ привел недавние слова члена Синода Константинопольского Патриархата митрополита Корейского Амвросия, с которым недавно имел беседу митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

И подчеркнул, что митрополит Елпидофор вообще не входит в состав комиссии Константинопольского Патриархата относительно украинского церковного вопроса. Он добавил: не исключено, что это «вследствие его слишком большого радикализма в этом вопросе, что только может навредить делу». Зато, по словам отца Николая, в комиссию входят такие умеренные иерархи, как митрополит Галльский Эммануил и митрополит Смирнский Варфоломей.

«Вообще, особенно в церковных делах, и не только в церковных, требуется особая взвешенность и умеренность, а поэтому любой радикализм только вредит», — подчеркнул заместитель главы ОВЦС УПЦ. И заметил, что такие интервью только подтверждают то, что среди иерархии Константинопольского Патриархата нет единой позиции относительно метода решения украинского церковного вопроса.

«Так, между РПЦ и Константинопольским Патриархатом есть противоречия. И в этом с одной стороны не следует усматривать какой-то большой трагедии, а с другой и не следует злорадствовать. То есть, ни радоваться, ни грустить не нужно. Ведь и РПЦ, и Константинопольский Патриархат принадлежат к единой Церкви Христовой. Верю, что они найдут путь решения этого вопроса, договорятся... Различные дискуссии в среде христиан были с самого начала возникновения христианства. Важно, чтобы эти дискуссии были внутри Церкви и не нарушали общего церковного единства», — подытожил протоиерей Николай Данилевич.