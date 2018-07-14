Управляющий Патриаршими приходами в Канаде направлен на служение в Украину

Священный Синод Русской Православной Церкви направил управляющего Патриаршими приходами в Канаде епископа Каширского Иова на служение в Украинскую Православную Церковь.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании, которое состоялось в Екатеринбурге (Россия).

Как сообщается в Журнале 66 Священного Синода, согласно поданному прошению, епископ Каширский Иов освобождается от управления Патриаршими приходами в Канаде и благословляется на продолжение архипастырского служения в пределах Украинской Православной Церкви по усмотрению Синода последней.

Священный Синод также выразил благодарность епископу Иову за многолетние архипастырские труды на Канадской земле. Временное управление Патриаршими приходами в Канаде поручено епископу Сурожскому Матфею.

В УПЦ уже прокомментировали перевод епископа Иова в Украину. Так, по словам настоятеля Ионинского монастыря архиепископа Обуховского Ионы, такое решение Синода – настоящий подарок Украине.

«Владыку Иова я знал еще отцом Виктором, преподавателем Киевской семинарии, написал на своей странице в Фейсбук настоятель Ионинского монастыря. - Он часто в 90-х годах служил у нас в Ионинском. Золотой и добрый человек! Многие, особенно те, кто сталкивался с ним в жизни, подтвердят мои слова. Благодарю Господа за такой подарок Украине!».

Епископ Иов (в миру Виктор Фёдорович Смакоуз) родился 19 февраля 1964 года в Почаеве Тернопольской области в семье священника. С детства нес послушания в приходских храмах, затем в Почаевской лавре.

С 1984 по 1986 г. служил в рядах Советской Армии.

В 1987 г. окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1991 г. - Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Учебным комитетом направлен в распоряжение митрополита Киевского и всея Украины на преподавательскую работу.

С 1991 г. - помощник инспектора, секретарь правления Киевской духовной семинарии, с 1992 г. - секретарь Ученого совета Киевской духовной академии, благочинный академического Рождественского храма в Киево-Печерской лавре, преподаватель семинарии.

25 августа 1991 г. рукоположен в сан диакона, 27 августа - в сан иерея. В 1995 г. возведен в сан протоиерея.

17 апреля 1997 г. в Киево-Печерской лавре пострижен в монашество, 13 июня возведен в сан архимандрита.

22 июня 1997 г. в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры хиротонисан во епископа Херсонского и Таврического.

С 30 марта 1999 г. - управляющий Сумской и Ахтырской епархией. Был ректором Сумского пастырско-богословского духовного училища и главным редактором газеты «Православна Сумщина».

24 мая 2005 г. назначен епископом Каширским, управляющим Патриаршими приходами в Канаде.

С марта 2009 г. по март 2010 г. временно окормлял Патриаршии приходы в США.