В Екатеринбурге состоялось заседание Священного Синода РПЦ с участием Предстоятеля УПЦ и митрополита Симферопольского

В Екатеринбурге (Россия) впервые состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

В заседании Священного Синода приняли участие Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, сообщает patriarchia.ru.

Священный Синод обратился с Посланием к архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 1030-летием Крещения Руси, в котором отметил особую роль киевского князя Владимира.

«Приобщение к православной духовности стало мощным импульсом и для развития самобытной восточнославянской культуры. Религиозный выбор князя Владимира был, кроме того, и выбором образа мышления, христианского уклада общественной жизни и стиля культуры. Это был выбор цивилизационного пути», - отмечается в Послании.

Кроме того, члены Священного Синода выступили с духовной поддержкой в адрес православных Украины.

«Сейчас в братской нам Украине, в стране, где находится священная Днепровская купель крещения народов Руси, стихии мира сего восстают на Церковь святого князя Владимира, пытаясь разрушить единство этой святой Церкви. Духовенство и верующие подвергаются несправедливым обвинениям и поношениям. Но мы верим, что никакое давление извне не сможет разрушить священные узы Христовой любви, объединяющей нас в единое Тело Церкви. Мы верим, что наша общая молитва поможет преодолеть все испытания, сохранить чистоту Православной веры и верность канонической правде», - говорится в обращении иерархов.

По завершении заседания в домовом храме Центра во имя святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя государя императора Николая II, члены Синода почтили память епископа Илии (Казанцева), скоропостижно скончавшегося 5 июля на 48-м году жизни. За богослужением молились Патриарх Кирилл и другие участники заседания.