В РПЦ отныне будут отпевать некрещенных младенцев - Священный Синод

Священный синод Русской православной церкви утвердил чин отпевания некрещеных младенцев.

Он станет обязательным для всех ее приходов, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь Патриарха Кирилла Александр Волков, передают российские СМИ.

"Как вы знаете, раньше у Церкви не было возможности отпевать некрещеных младенцев. Бывает, что они рождаются на свет мертвыми, бывает, что в первые часы или дни скоропостижно умирают в силу разных обстоятельств, выходящих за рамки человеческих возможностей. Конечно, скорбящие родители приходят в храм и просят священников совершить хоть какой-то чин над умершими, ищут собственного утешения", - сказал священнослужитель.

По его словам, богословское понимание состояния души умершего младенца до конца не определено, существуют разные точки зрения касательно данного вопроса.

"Но в любом случае отпевание в той форме, в которой оно относится к умершим в сознательном возрасте, связано в первую очередь с молитвой о прощении грехов. Это нельзя отнести к некрещеным младенцам, которые не могут обладать личными грехами", - уточнил пресс-секретарь Патриарха.

Утвержденный Синодом чин отпевания, по его словам, призван помочь родителям, скорбящим в связи с ранней смертью своих детей, и станет "богослужением любви" по отношению к оставшимся в одиночестве.