Киевская духовная академия и семинария готовится к вступительной кампании

Киевская духовная академия и семинария напоминает о сроках вступительной кампании - прием документов осуществляется до 27 июля 2018 года.

Информационно-просветительский отдел УПЦ публикует видеопрезентацию о Киевских духовных школах с ссылкой на сайт КДА.

Киевская духовная академия и семинария была основана более 400 лет назад, стараниями Петра Могилы, который поставил перед собой задачу - «дать православное духовное образование будущим пастырям Церкви Христовой, которые бы могли пасти стадо, вверенное им».

И сегодня, как подчеркнул ректор Киевских духовных школ епископ Белгородский Сильвестр, как и много веков назад, здесь учатся люди, которые хотят послужить Церкви, Богу и людям» и где «сосредоточены образовательные и духовные традиции Православной Церкви».

Напомним, что проведение вступительной кампании в Киевской духовной академии и семинарии продоллится с 30 июля по 4 августа 2018 года. Прием документов осуществляется с 16 июня до 27 июля 2018 года.

Ознакомиться с правилами приема, перечнем необходимых документов и экзаменационными вопросами можно на официальном сайте КДА в разделе «Абитуриенту».