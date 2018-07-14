На месте расстрела Царской семьи начал работу Священный синод РПЦ

На месте расстрела Царской семьи начал работу Священный синод Русской Православной Церкви.

Сегодня, 14 июля, заседание Священного синода РПЦ, которое в этом году впервые проходит в Екатеринбурге и приурочено к столетней годовщине расстрела семьи императора Николая II, открыл Патриарх Кирилл, сообщает сайт patriarchia.ru.

"Впервые открываю заседание в этом здании. Мы прибыли в Екатеринбург в связи с известным юбилеем – столетием мученической кончины, убийства царской семьи. Мы будем иметь возможность помолиться и в Алапаевске, и в Екатеринбурге, и по возможности, кто в силе, совершить крестный ход к монастырю на Ганиной яме, посвятив эти дни воспоминаниям о тяжелейшей странице нашей отечественной истории", - сказал первоиерарх.

Заседание Синода в закрытом для прессы режиме проходит на территории духовно-просветительского центра рядом с храмом-памятником на Крови.