В Харькове освятили новый храм УПЦ в честь Александра Невского

В день памяти святых апостолов Петра и Павла, 12 июля, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил освящение храма в честь Святого благоверного князя Александра Невского в Харьковском лесопарке. Митрополит Онуфрий преподнес в дар новоосвященному храму икону Святого благоверного князя Александра Невского, сообщается на сайте Харьковской епархии УПЦ. Особо потрудившимся в строительстве храма архипастырь вручил церковные награды.

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