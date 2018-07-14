В Харькове освятили новый храм УПЦ в честь Александра Невского
16:46, 14 июля 2018Православие
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В Харькове освятили новый храм в честь Александра Невского / eparchia.kharkov.ua
В день памяти святых апостолов Петра и Павла, 12 июля, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил освящение храма в честь Святого благоверного князя Александра Невского в Харьковском лесопарке.
Митрополит Онуфрий преподнес в дар новоосвященному храму икону Святого благоверного князя Александра Невского, сообщается на сайте Харьковской епархии УПЦ.
Особо потрудившимся в строительстве храма архипастырь вручил церковные награды.
Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил освящение храма в честь Александра Невского / eparchia.kharkov.ua
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