Свято-Елисаветинский монастирь в Запорожской области отметит 20-летие образования обители
Завтра, 15 июля, Свято-Елисаветинский женский монастырь, расположенный в пгт. Камышеваха Запорожской области, приглашает совершить паломническую поездку на праздник, который пройдет в обители.
В этот день в монастыре будет отслужена праздничная Божественная Литургия, посвященная 20-летию образования Свято-Елисаветинского женского монастыря, которую возглавит митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.
Участие в богослужении примут представители духовенства Запорожской епархии.
По окончании Божественной Литургии состоится праздничная трапеза, также все желающие смогут погрузиться в купель.
Для паломников из Запорожья будут организованы комфортабельные микроавтобусы, сообщают организаторы.