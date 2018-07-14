Свято-Елисаветинский монастирь в Запорожской области отметит 20-летие образования обители

Завтра, 15 июля, Свято-Елисаветинский женский монастырь, расположенный в пгт. Камышеваха Запорожской области, приглашает совершить паломническую поездку на праздник, который пройдет в обители.

В этот день в монастыре будет отслужена праздничная Божественная Литургия, посвященная 20-летию образования Свято-Елисаветинского женского монастыря, которую возглавит митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.

Участие в богослужении примут представители духовенства Запорожской епархии.

По окончании Божественной Литургии состоится праздничная трапеза, также все желающие смогут погрузиться в купель.

Для паломников из Запорожья будут организованы комфортабельные микроавтобусы, сообщают организаторы.