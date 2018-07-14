В день памяти Горбаневской иконы Божией Матери в Полтаве прошел многотысячный крестный ход
14:05, 14 июля 2018Православие
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В Полтаве прошел многотысячный крестный ход / pravoslavie.poltava.ua
В день памяти Горбаневской иконы Божией Матери, 13 июля, в Полтаве прошел крестный ход, собравший тысячи верующих.
Крестный ход во главе с митрополитом Полтавским и Миргородским Филиппом прошествовал от Свято–Макариевского кафедрального собора, где хранится Горбаневская икона, до Горбаневского скита, сообщает сайт Полтавской епархии УПЦ.
Участие в Крестном Ходе принял мэр города Полтавы Александр Мамай.
Возле Святого источника был также совершен праздничный молебен, во время которого православные вознесли молитвы о мире в Украине.
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