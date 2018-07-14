В день памяти Горбаневской иконы Божией Матери в Полтаве прошел многотысячный крестный ход

В день памяти Горбаневской иконы Божией Матери, 13 июля, в Полтаве прошел крестный ход, собравший тысячи верующих.

Крестный ход во главе с митрополитом Полтавским и Миргородским Филиппом прошествовал от Свято–Макариевского кафедрального собора, где хранится Горбаневская икона, до Горбаневского скита, сообщает сайт Полтавской епархии УПЦ.

Участие в Крестном Ходе принял мэр города Полтавы Александр Мамай.

Возле Святого источника был также совершен праздничный молебен, во время которого православные вознесли молитвы о мире в Украине.