Святогорская лавра открывает новый скит в честь святителя Иоанна Шанхайского

07:26, 14 июля 2018
Православие
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На родине святителя Иоанна Шанхайского откроется скит в его честь / svlavra.church.ua

Официальное открытие скита в честь святителя Иоанна Шанхайского состоится 1 августа в селе Адамовка Славянского района Донецкой области, сообщается на сайте обители.

В день празднования дня памяти преподобного Серафима Саровского и трёх святителей - Димитрия Ростовского, Митрофана Воронежского и Тихона Задонского в селе Адамовка, родине святителя Иоанна Шанхайского, откроется скит в его честь.

В этот день состоится торжественное освящение главного храма новой обители и официальное открытие Свято-Иоанновского скита, что станет важным событием духовной жизни не только для Святогорского края, но и для всего православного мира, как увековечение памяти о великом святителе.

Паломников приглашают прибыть на торжества по случаю открытия нового лаврского скита, чтобы принять участие в соборной молитве и разделить радость рождения новой монашеской обители в честь великого святителя Иоанна Шанхайского, Сан-Францисского и Адамовского чудотворца.

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