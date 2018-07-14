В Латвии торжественно отметят 15 годовщину обретения мощей Архиепископа Рижского Иоанна

В Латвии торжественно отметят годовщину обретения мощей священномученика Архиепископа Рижского Иоанна.

В рижском Кафедральном соборе Рождества Христова 14-15 июля будут совершены торжественные общеградские богослужения, приуроченнные к 15-й годовщины со дня обретения мощей священномученика Иоанна и канун празднования 10-й годовщины со дня второго обретения другой величайшей святыни Латвийской Православной Церкви – Якобштадтской иконы Пресвятой Богородицы, сообщает официальный сайт ЛПЦ.

Богослужения возглавит Митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

В субботу, 14 июля будет совершён акафист ко святому священномученику Иоанну Рижскому общенародным пением, после чего начнется Всенощное бдение.

В воскресенье, 15 июля, в самый день празднования, Божественную литургию совершит Владыка Митрополит в сослужении духовенства Латвийской Православной Церкви.