Вчера, 12 июля в Минске открылась выставка, посвященная столетию мученической кончины Царской семьи.

Открытие выставки «1918 — 2018. Посвящается столетию мученической кончины Царственных страстотерпцев» возглавил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщает официальный портал БПЦ.

Экспозиция размещена на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы города Минска.

На открытие выставки собрались клирики, прихожане Покровского храма, жители белорусской столицы, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Удмуртии, чтущие память царя-страстотерпца Николая Второго и его семьи.

Митрополит Павел обратился к собравшимся с архипастырским словом, посвященным смыслу христианского мученичества.

По словам владыки Экзарха, святая Царская семья была готова к мученической кончине. Император Николай Второй, императрица Александра и их дети были глубоко верующими христианами и стремились во всех жизненных обстоятельствах поступать по заповедям Божиим. Именно это помогло им достойно встретить смерть и стяжать мученические венцы.