В Минске открылась выставка, посвященная столетию мученической кончины Царской семьи

23:27, 13 июля 2018
Православие
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Экспозиция размещена на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы города Минска / church.by

Открытие выставки «1918 — 2018. Посвящается столетию мученической кончины Царственных страстотерпцев» возглавил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщает официальный портал БПЦ.

/ church.by

Экспозиция размещена на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы города Минска.

На открытие выставки собрались клирики, прихожане Покровского храма, жители белорусской столицы, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Удмуртии, чтущие память царя-страстотерпца Николая Второго и его семьи.

/ church.by

Митрополит Павел обратился к собравшимся с архипастырским словом, посвященным смыслу христианского мученичества.

/ church.by

По словам владыки Экзарха, святая Царская семья была готова к мученической кончине. Император Николай Второй, императрица Александра и их дети были глубоко верующими христианами и стремились во всех жизненных обстоятельствах поступать по заповедям Божиим. Именно это помогло им достойно встретить смерть и стяжать мученические венцы.

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