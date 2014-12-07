В Грузию прибыла мироточивая чудотворная икона «Умиление»

По благословению митрополита Боржомского и Бакурианского Серафима (Джоджуа) в Боржоми прибыла мироточивая чудотворная икона «Умиление», которая является точным списком с той, перед которой молился святой Серафим Саровский, сообщает pravoslavie.ru.

В Грузии очень любят и почитают преподобного Серафима Саровского. Митрополит, духовенство и паства с пением молитв, с большой любовью и благоговением встретили великую святыню прямо на площади Руставели, где и был отслужен молебен.

Владыка Серафим сказал: «Имя этой иконы известно во всем православном мире. Эта икона из того города, где родился и вырос святой Серафим Саровский. Икона побывала в Греции, в Румынии, в Болгарии и в других странах. В Грузию она прибыла впервые и впервые находится в Боржоми. Мы очень рады. Мы верим, конечно, что благодать от этой иконы благословит наш город и всю Грузию».

Сказал слово и священник Василий, который помогал нести чудотворную икону: «Это та икона, перед которой молился святой Серафим Саровский, а вы знаете, что он очень любил Грузию. Это копия той иконы. Она мироточит уже 15-16 лет. Многие исцеляются, и происходит бесчисленное количество чудес. Мы празднуем прибытие этой иконы и поздравляем всех с этой великой радостью».

Икона была перенесена в храм святителя Николая чудотворца. Прихожане делились своей радостью с журналистами. Поток молящихся не прекращался до глубокой ночи. Святыня пробудет в храме одну неделю.