В Домбокском монастыре почтили день перенесения иконы «Скоропослушница» на Закарпатье
Сегодня, 13 июля, в Свято-Успенском женском монастыре села Домбоки Мукачевского района чествовали чудотворную икону Божией Матери «Скоропослушница».
В этот день исполняется 80 лет со дня прибытия чудотворного образа из Иерусалима в Закарпатье, сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.
Управляющий Мукачевской епархией, архиепископ Феодор совершил архиерейское богослужение.
В монастырь этот день прибыли тысячи паломников из Мукачево и близлежащих сел. Из Ужгорода в обитель прибыл крестный ход.
За богослужением перед чудотворным образом Царицы Небесной звучала сугубая молитва за мир в Украине.
Напомним, что в 1938 году по благословению Патриарха Святого Града Иерусалима - Святейшего Тимофея чудотворный образ Божией Матери «Скоропослушница» был принесен в монашескую обитель в Закарпатье схиигуменом Серапионом (Иванником). Икона находится здесь и по сей день.