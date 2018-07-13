В Житомирской области бывшие прихожане Киевского Патриархата вернулись в каноническую Церковь
19:48, 13 июля 2018Православие
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Священник Герасим с прихожанами у Свято-Покровского храма с. Кропивня / ovruch.church.ua
В селе Крапивня Хорошевского района Житомирской области 37 бывших прихожан УПЦ Киевского Патриархата перешли в каноническую Церковь.
Верующие написали прошение митрополиту Овручскому и Коростенскому Виссариону, в котором объяснили свои мотивы и просили принять их в УПЦ, сообщает сайт епархии.
Митрополит Виссарион написал резолюцию на прошении: «С радостью принимаем всех вас в каноничную Овручскую епархию УПЦ».
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