В Житомирской области бывшие прихожане Киевского Патриархата вернулись в каноническую Церковь

В селе Крапивня Хорошевского района Житомирской области 37 бывших прихожан УПЦ Киевского Патриархата перешли в каноническую Церковь.

Верующие написали прошение митрополиту Овручскому и Коростенскому Виссариону, в котором объяснили свои мотивы и просили принять их в УПЦ, сообщает сайт епархии.

Митрополит Виссарион написал резолюцию на прошении: «С радостью принимаем всех вас в каноничную Овручскую епархию УПЦ».