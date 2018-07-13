Вышла книга о лейб-медике Царской семьи – святом Евгении Боткине

Книгу «Верный Богу и царю», в которой рассказывается о жизни святого врача Евгения Боткина, издал Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь Екатеринбургской епархии РПЦ.

Материалы для книги сестры монастыря собирали несколько лет по архивам, изучали переписку Евгения Боткина и общались с его потомками. Также ими были найдены ранее неизвестные фотографии, которые вошли в книгу, сообщает сайт журнала "Фома".

"Доктор Евгений Сергеевич Боткин – подлинно святой человек. Его житие поражает. Он служил при дворе, постоянно находился в высшем свете, среди интриг, и при этом сохранил совершенную чистоту души, честность и доброту. Это был человек с любвеобильным сердцем, он полностью отдавал себя ближним. Император Николай II говорил, что доктор Боткин для него больше, чем друг", - отметили в обители.

В ближайшее время в обители планируют передать новую книгу в дар 20-ти крупнейшим библиотекам Екатеринбурга.

Напомним, что врач Царской семьи Евгений Боткин добровольно отправился с ней в ссылку в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где и принял мученическую смерть вместе с Царственными страстотерпцами в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Решение о канонизации Евгения Боткина как «страстотерпца праведного Евгения, врача» было принято на Архиерейском Соборе 2-3 февраля 2016 года.

Прославление в лике святых состоялось 7 февраля 2016 года в екатеринбургском Храме-на-Крови.