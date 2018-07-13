Паломники со всего мира прибывают на крестный ход к месту гибели Царской семьи

Около 40 человек из Новой Зеландии и Австралии, паломница из Сингапура и группа священников из США приехали на паломничество в Екатеринбург.

В воскресенье в город прибудут верующие из Великобритании, сообщил старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло, пишет "Благовест-инфо".

«О многих мы не знаем, кто-то говорит, а кто-то не анонсирует свое прибытие. В прошлые годы люди на своих самолетах прилетали, потом никак не афишировали», - рассказал священник.

Ожидается, что в крестном ходе примут участие порядка 100 тысяч человек. Паломники преодолеют более 20 км по маршруту, которым 100 лет назад везли останки семьи Романовых - от Храма-на-Крови к Ганиной Яме.

Участников шествия будут сопровождать более 150 человек, готовых оказать первую медицинскую помощь. Также паломников сопроводят 15 автобусов, на которых до Ганиной Ямы смогут доехать уставшие. Кроме того, организаторы запланировали несколько остановок для отдыха, во время которых участникам раздадут воду и предоставят санитарные зоны.

В шествии примут участие потомки Романовых, а возглавит его патриарх Кирилл.