Паломнический центр УПЦ проведет бесплатную экскурсию «По стопам князя Владимира»

За несколько дней до торжественного празднования 1030-летия Крещения Руси, 22 июля, - Паломнический центр Украинской Православной Церкви проведет бесплатную экскурсию киевскими памятниками, связанными с равноапостольным князем Владимиром.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на pilgrims.in.ua, путешествие начнется у стен университета, когда-то носившего имя князя Владимира. Участники увидят Владимирский собор, пройдут мимо Золотых ворот, построенных одним из потомков великого князя - Крестителя Руси.

«Во время экскурсии мы будем говорить о Киеве - древнем и современном, о великом князе Владимире и о его выборе, сменившем на века судьбу Киевской Руси. Вы услышите чрезвычайные истории об архитекторах и художниках, церковных деятелях и писателях. Все они любили Киев, и каждому из них Киев обязан своим нынешним лицом. Ждем всех, кто любит наш город! », - сообщают в анонсе организаторы.

Подробнее читайте здесь.