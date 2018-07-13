На Закарпатье в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла освятили храм УПЦ

В день памяти святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля, архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил архиерейское богослужение в Свято-Петро-Павловском храме села Скотарское, на Закарпатье.

Перед началом литургии архипастырь совершил чин освящения нового престола, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

За богослужением возносилась сугубая молитва о мире в Украине.

После завершения крестного хода вокруг храма в своем слове владыка выразил благодарность настоятелю храма – протоиерею Георгию Криваничу и прихожанам за проделанную работу.