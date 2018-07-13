На Закарпатье в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла освятили храм УПЦ
12:05, 13 июля 2018Православие
18 0
На Закарпатье освятили храм УПЦ / m-church.org.ua
В день памяти святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля, архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил архиерейское богослужение в Свято-Петро-Павловском храме села Скотарское, на Закарпатье.
Перед началом литургии архипастырь совершил чин освящения нового престола, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.
За богослужением возносилась сугубая молитва о мире в Украине.
После завершения крестного хода вокруг храма в своем слове владыка выразил благодарность настоятелю храма – протоиерею Георгию Криваничу и прихожанам за проделанную работу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter