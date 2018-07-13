Митрополит Павел напомнил о подвиге своего небесного покровителя

В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказал о создании Церкви Христовой, как для ее утверждения и проповеди Евангелия потрудились святые апостолы Петр и Павел.

Митрополит Павел поведал о жизни святых первоверховных апостолов, сообщается на сайте обители.

«Слово Божие преображает человека, оно способно изменить не только внутренний мир человека, оно останавливает стихии, оно приводит всю красоту мира в движение, оно дает всему жизнь и радость! Слово Божие поднимает человека до небес, как об этом свидетельствует нам апостол Павел. Святые апостолы никогда не отлучались от проповеди, они несли слово Божие всем народам, они служили Богу и Церкви верой и правдой!

Никто не знает, что происходит в человеческом сердце. Только Дух Божий, Который изменяет нашу жизнь. Нам нужно только открыть свое сердце и в действительности захотеть измениться, впустить в свою жизнь Бога, услышать Его глас, услышать Его слово, принять Его! И это слово проповедовали нам святые апостолы. До сего дня мы пользуемся трудами святых первоверховных апостолов Петра и Павла, их трудами, их наставлениями. Мы восхищаемся их жизнью, но часто ли платим любовью им за то, что они отдали свою жизнь ради этой проповеди? Об этом стоит задуматься каждому из нас.

Сегодня эти два апостола учат нас быть верными Богу до последнего вздоха нашей жизни. Они находятся у Престола Божия, они находятся в Царствии Отца Небесного и молятся о нас. И мы будем просить, чтобы их учение упало на благую почву нашего сердца, и мы все вместе соделались наследники вечных благ!», - сказал владыка Павел.

По окончании литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил митрополита Павла с днем небесного покровителя.