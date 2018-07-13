В Киево-Печерской лавре отметят 30-летие возрождения монашеской жизни: программа

В текущем году исполняется 30 лет возрождения монашеской жизни в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Это событие, как и празднование памяти «отца древнерусского монашества»преподобного Антония Печерского, день памяти которого совершается 23 июля, особо отметят в обители, сообщается на сайте Киево-Печерской лавры.

В день памяти преподобного Антония Печерского в разных храмах монастыря будет совершаться Божественная литургия.

Богослужения

22.07 (накануне дня памяти прп. Антония):

16.00 - малая вечерня с акафистом и всенощное бдение.

23.07 (в сам день праздника):

01.00 - Литургия в Дальних пещерах.

05.00 - Литургия в Ближних пещерах.

06.00 - полунощница, 06.30 - Литургия в Крестовоздвиженском храме, по окончании которой будет совершено малое освящение воды на колодце прп. Антония.

07.00 - Литургия в Трапезном храме.

08.30 - Литургия в Великой церкви; по окончании - крестный ход к Ближним пещерам прп. Антония Печерского.

Выставки, посвященные истории и современной жизни лавры, будут проходить в Великой церкви и Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

20 июля открытие выставки «Дом Пресвятой Богородицы»: Боковой придел Успенского собора (вход напротив Трапезного храма, ближе к Великой колокольне)

22 июля открытие выставки «Крестный путь лавры»: палата Трапезного храма.

Международный форум

20-21 июля

Проведение Международной конференции «Киево-Печерская лавра – Афон – Иерусалим: единство сквозь века».