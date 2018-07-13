В Киево-Печерской лавре отметят 30-летие возрождения монашеской жизни: программа
В текущем году исполняется 30 лет возрождения монашеской жизни в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.
Это событие, как и празднование памяти «отца древнерусского монашества»преподобного Антония Печерского, день памяти которого совершается 23 июля, особо отметят в обители, сообщается на сайте Киево-Печерской лавры.
В день памяти преподобного Антония Печерского в разных храмах монастыря будет совершаться Божественная литургия.
Богослужения
22.07 (накануне дня памяти прп. Антония):
16.00 - малая вечерня с акафистом и всенощное бдение.
23.07 (в сам день праздника):
01.00 - Литургия в Дальних пещерах.
05.00 - Литургия в Ближних пещерах.
06.00 - полунощница, 06.30 - Литургия в Крестовоздвиженском храме, по окончании которой будет совершено малое освящение воды на колодце прп. Антония.
07.00 - Литургия в Трапезном храме.
08.30 - Литургия в Великой церкви; по окончании - крестный ход к Ближним пещерам прп. Антония Печерского.
Выставки, посвященные истории и современной жизни лавры, будут проходить в Великой церкви и Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
20 июля открытие выставки «Дом Пресвятой Богородицы»: Боковой придел Успенского собора (вход напротив Трапезного храма, ближе к Великой колокольне)
22 июля открытие выставки «Крестный путь лавры»: палата Трапезного храма.
Международный форум
20-21 июля
Проведение Международной конференции «Киево-Печерская лавра – Афон – Иерусалим: единство сквозь века».