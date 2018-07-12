В Сумах православные верующие встретили чудотворную Касперовскую икону Божией Матери

Сегодня, в день церковного чествования святых апостолов Петра и Павла, церковная община Петропавловского храма города Сумы отметила престольный праздник.

Накануне вечером в храм был принесен список чудотворной Касперовской иконы Божьей Матери, сообщает "Православная Сумщина".

В день торжеств архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий возглавил Божественную литургию, а также крестный ход вокруг храма с чтением Святого Евангелия.

Были вознесены молитвы святым первоверховным апостолам и провозглашены многолетия.

Праздничная трапеза для богомольцев и паломников стала продолжением молитвенного общения во время богослужения.