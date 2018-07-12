В Сумах православные верующие встретили чудотворную Касперовскую икону Божией Матери
23:39, 12 июля 2018Православие
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В Петропавловский храм на престольный праздник прибыла чудотворная икона / portal-pravoslavie.sumy.ua
Сегодня, в день церковного чествования святых апостолов Петра и Павла, церковная община Петропавловского храма города Сумы отметила престольный праздник.
Накануне вечером в храм был принесен список чудотворной Касперовской иконы Божьей Матери, сообщает "Православная Сумщина".
В день торжеств архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий возглавил Божественную литургию, а также крестный ход вокруг храма с чтением Святого Евангелия.
Были вознесены молитвы святым первоверховным апостолам и провозглашены многолетия.
Праздничная трапеза для богомольцев и паломников стала продолжением молитвенного общения во время богослужения.
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