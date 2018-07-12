Вышел в свет перевод первых глав Евангелия на жестовый язык

В июле в Москве вышел в свет перевод первых трех глав Евангелия от Марка на русский жестовый язык.

Перевод публикуется в видеоформате на двух сайтах: на YouTube-канале Института перевода Библии - с разбиением на смысловые отрывки для последующего использования в приложении для электронных мобильных устройств; и на канале «Десница» - с компоновкой по главам, сообщается на сайте Института перевода Библии.

Видеоролики снабжены иллюстрациями, картами библейских мест и субтитрами с адаптированным русским текстом, созданным на основе обратного перевода с РЖЯ, а также аудиозаписью этого текста.

Субтитры помогут неслышащим в понимании жестового перевода, связывая жесты с письменным текстом Евангелия. Аудиозапись будет полезна слышащим членам семей глухих и всем тем, кто пожелает погрузиться в библейский текст на языке жестов.

Перевод осуществлен Институтом перевода Библии в партнерстве с Центром по работе с глухими и слабослышащими «Десница» при храме Всех святых, в земле Российской просиявших, в Новокосино города Москвы, Координационным центром по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению.

В марте 2018 года проект стал победителем Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018» фонда «Соработничество» и проводится при его поддержке.

Первые результаты работы - перевод начальных глав Евангелия от Марка - представляются вниманию глухих и слабослышащих, для которых жестовый язык является родным и служит основным естественным каналом коммуникации.