На Валааме тысячи паломников со всего православного мира почтили память преподобных Сергия и Германа Валаамских

Вчера, 11 июля, в день памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, тысячи паломников со всего православного мира почтили память святых в Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

В этот день Божественную литургию в верхнем храме Спасо-Преображенского собора монастыря совершил Патриарх Кирилл, сообщается на сайте обители.

На богослужении присутствовали священнослужители из разных епархий РПЦ, а также Русской Зарубежной Церкви.

В ходе литургии Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире в Украине.

Братия монастыря также преподнесла Патриарху список старинной валаамской иконы, находящейся у мощей преподобных Сергия и Германа Валаамских. На иконе, написанной валаамским иконописцем иеромонахом Алипием (+1901), изображены преподобные Сергий и Герман у Престола Христа Вседержителя.