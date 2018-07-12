На Валааме тысячи паломников со всего православного мира почтили память преподобных Сергия и Германа Валаамских

19:59, 12 июля 2018
Православие
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На Валааме тысячи паломников почтили память преподобных Сергия и Германа Валаамских  / valaam.ru

Вчера, 11 июля, в день памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, тысячи паломников со всего православного мира почтили память святых в Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

В этот день Божественную литургию в верхнем храме Спасо-Преображенского собора монастыря совершил Патриарх Кирилл, сообщается на сайте обители.

/ valaam.ru

На богослужении присутствовали священнослужители из разных епархий РПЦ, а также Русской Зарубежной Церкви.

/ valaam.ru

В ходе литургии Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире в Украине.

/ valaam.ru

Братия монастыря также преподнесла Патриарху список старинной валаамской иконы, находящейся у мощей преподобных Сергия и Германа Валаамских. На иконе, написанной валаамским иконописцем иеромонахом Алипием (+1901), изображены преподобные Сергий и Герман у Престола Христа Вседержителя.

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