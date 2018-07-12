В Одессе более 10 тысяч православных прошли с Касперовской иконой Богородицы по улицам города

В Одессе 12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла и дня чудотворной Касперовской иконы Божией Матери - Покровительницы Причерноморского края, более 10 тысяч верующих прошли крестным ходом по улицам города.

Как сообщает Центр информации УПЦ, верующие прошли от Свято-Успенского кафедрального собора - к Спасо-Преображенскому кафедральному собору.

В этот день митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил праздничную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы. Ему сослужили представители епископата и духовенства.

На площади перед Спасо-Преображенским собором владыка Агафангел совершил праздничный молебен. Во время молебна были вознесены молитвы о мире в Украине. По окончании торжеств всем была предложена праздничная трапеза.

***Касперовская икона Пресвятой Богородицы попала на наши земли из Трансильвании, современная территория Румынии, откуда её в конце XVI века привёз серб, поселившийся в Херсонской губернии.

Икона передавалась по наследству от родителей детям, пока в 1809 году не стала собственностью помещицы Касперовой. К тому времени Касперовская икона Богородицы обветшала, и живопись на ней просматривалась слабо.

В феврале 1840 года помещица Касперова слезно ночью молилась перед иконой Божией Матери и вдруг увидела, как лик Богородицы просветлел, и икона обновилась.

С тех пор от Касперовой иконы стали происходить исцеления, и народ признал её чудотворной.

С 1852 года по просьбе жителей Херсона каждый год на праздник Вознесения Господня Касперовскую икону Божией Матери стали приносить в городской собор.

Во время Севастопольской войны 1853–1855 годов при осаде Одессы неприятельским флотом жители города крестным ходом принесли чудотворную икону из Касперова в город, и Одесса осталась невредимой.

С 1918 года чудотворный образ пребывал в Спасо-Преображенском соборе постояно.

В 1936 году после уничтожения собора Касперовскую икону перенесли в Успенский собор, который стал кафедральным.

Чудотворный образ Касперовской иконы Пресвятой Богородицы находится в нём и сейчас.