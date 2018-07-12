На Валааме открылась выставка крупноформатной художественной фотографии

На Валааме 11 июля открылась выставка крупноформатной художественной фотографии «Русские сезоны. Валаам». Ее посетил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru. Постоянно действующая галерея под открытым небом открыта у восточной стены Центральной усадьбы Валаамского монастыря. Экспозиции «Островной галереи» ежегодно смогут посмотреть сотни тысяч паломников, туристов и гостей Валаама. Фотовыставка «Русские сезоны. Валаам» известного автора современной фотографии А. Львова стала первой экспозицией галереи. На выставке представлены 64 крупноформатных произведения, раскрывающие красоту и величие природы Валаама, архитектуры и духовной жизни Валаамского монастыря.

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