На Валааме открылась выставка крупноформатной художественной фотографии
15:49, 12 июля 2018Православие
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Валаам / foto.patriarchia.ru
На Валааме 11 июля открылась выставка крупноформатной художественной фотографии «Русские сезоны. Валаам».
Ее посетил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.
Постоянно действующая галерея под открытым небом открыта у восточной стены Центральной усадьбы Валаамского монастыря.
Экспозиции «Островной галереи» ежегодно смогут посмотреть сотни тысяч паломников, туристов и гостей Валаама. Фотовыставка «Русские сезоны. Валаам» известного автора современной фотографии А. Львова стала первой экспозицией галереи.
На выставке представлены 64 крупноформатных произведения, раскрывающие красоту и величие природы Валаама, архитектуры и духовной жизни Валаамского монастыря.
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