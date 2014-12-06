Жители Донбасса сегодня нуждаются в четком понимании того, что их ждёт в будущем – протоиерей Георгий Гуляев

В Донбассе мирные жители нуждаются не только в гуманитарной помощи, но и в четком понимании того, что их ждёт в будущем. Об этом пресс-секретарь Донецкой епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Гуляев сказал в интервью «УНИАН-Религии».

«Главная беда – сегодня люди не понимают, что их ждет в будущем -при любых сценариях решения конфликта. Нанесены глубокие душевные раны, кто-то потерял близких, кто-то потерял имущество, кто-то побывал в плену. Прощение, покаяние, желание услышать другого человека и найти какой-то компромисс, который бы устраивал людей – вот о чем проповедуют священники. Мы научились молиться под звуки обстрелов и просим друг у друга прощения, надеясь, что на следующей службе встретимся все снова вместе. Мы научились ценить не вещи, а отношения, отдавать своё тем, кто потерял и потерялся», - рассказал отец Георгий.

Вместе с тем он отметил, что «необходимо понимать, что ресурс, запас прочности Донбасса уменьшается с каждым днем».

«Верующий человек, конечно, не замечает некой скудости: мы привыкли поститься, у нас нет больших претензий к одежде. Но все равно чувствуется нехватка медикаментов… Без молитвы, без утешения жизнь в этом регионе может стать очень-очень тяжелой. Поэтому мы тем и занимаемся, что утешаем и поддерживаем людей», - отметил пресс-секретарь Донецкой епархии.

По мнению отца Георгия, для УПЦ в Донбассе уходящий год стал временем испытаний на твердость веры и принципов.

«Знаете, мы всегда традиционно за богослужением молились о мире во всем мире, но так искренне, как сейчас, о мире мы еще никогда не молились», - сказал протоиерей Г.Гуляев в интервью “УНИАН-Религии”.