В Киево-Печерской лавре православные почтили память первоверховных апостолов Петра и Павла
14:45, 12 июля 2018Православие
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В Киево-Печерской лавре православные почтили память первоверховных апостолов Петра и Павла / news.church.ua
В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
После чтения Евангелия к прихожанам и многочисленным паломникам со словом проповеди обратился митрополит Павел.
Отмечая этот праздник, Святая Церковь воспевает образ грешников, которые исправляются: в апостоле Петре - того, кто отрекся от Господа, и раскаялся, в апостоле Павле - того, кто противился проповеди Господа, но впоследствии сам уверовал.
Во время литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.
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