В Киево-Печерской лавре православные почтили память первоверховных апостолов Петра и Павла

В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Евангелия к прихожанам и многочисленным паломникам со словом проповеди обратился митрополит Павел.

Отмечая этот праздник, Святая Церковь воспевает образ грешников, которые исправляются: в апостоле Петре - того, кто отрекся от Господа, и раскаялся, в апостоле Павле - того, кто противился проповеди Господа, но впоследствии сам уверовал.

Во время литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.