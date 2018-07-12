В Грузии в соборе Самеба сегодня состоится массовое крещение

В Грузии в кафедральном соборе Троицы (Самеба), 12 июля, в день Петра и Павла, состоится массовое крещение.

Об этом сказал Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй во время воскресной проповеди, сообщают "Новости-Грузия".

В Грузии православный праздник в честь апостолов Петра и Павла называют «Петре-Павлоба».

«День Петра и Павла в четверг. Богослужение состоится в святом соборе Самеба. На следующий день, в пятницу – праздник Светицховлоба, праздник Двенадцати апостолов. Крещение будет вечером в день Петре-Павлоба», - заявил Патриарх Илия.

Католикос-Патриарх всея Грузии становится крестным отцом третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в кафедральном соборе Святой Троицы. Цель этой инициативы патриарха - улучшение демографического положения в стране.

Во время воскресной проповеди Илия Второй также говорил о природе человека и его испытаниях.

«У каждого человека – свое испытание и оно дается тем, кто может его вынести. Нет такого человека, у которого нет какого-нибудь испытания. Мы просим Господа дать нам такое испытание, которое может вынести любой человек и каждый из нас. Дай Бог, чтобы милость, мир и радость воцарились в нас», - сказал Патриарх Илия Второй.