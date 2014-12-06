В Донецкой области за время боевых действий пострадали 62 православных храма

В Донецкой области за время боевых действий пострадали 62 храма Украинской Православной Церкви. Об этом в интервью «УНИАН-Религии» рассказал пресс-секретарь Донецкой епархии УПЦ, настоятель Свято-Игнатьевского храма протоиерей Георгий Гуляев.

«За время конфликта в Донецкой области так или иначе пострадало 62 храма. Это храмы Горловской и Донецкой епархии УПЦ. Есть практически полностью разрушенные храмы, как то Свято-Иверский женский монастырь, разрушен храм святого Иоанна Кронштадтского, очень повреждены храмы в Макеевке и Иловайске. А есть храмы посеченные осколками, с частичными разрушениями – выбиты окна, пробиты крыши, осыпалась штукатурка», – рассказал отец Георгий.

Также он отметил, что люди, которые в мирное время помогали в строительстве и реставрации храмов, на сегодня в большинстве своем покинули Донбасс.

«Церковь это, прежде всего, люди. Поэтому тот миллион человек, который, по данным ООН выехал из Донбасса, это и наши прихожане. Среди них были люди имущие, которые помогали строить храмы, которые поддерживали социальные проекты Церкви», - отметил протоиерей Г.Гуляев.

По данным епархии, в Донецкой области зарегистрировано более 700 православных общин.

«Сейчас там, где проходит линия фронта, храмы и люди оказались в зоне, которая подвергается обстрелам и разрушениям. Есть районы, откуда люди эвакуировались, здесь само физическое нахождение опасно», - рассказал отец Георгий.

Вместе с тем он отметил, что священники Донецкой епархии сегодня приписаны к храмам на мирной территории и основное время проводят там, но приезжают в зону конфликта, совершают службы для людей, которые остались. Если нет возможности вести богослужение, то община переходит в другой храм.

«Например, всех насельниц из Свято-Иверского монастыря – это район аэропорта города Донецка, приютил Свято-Николаевский архиерейский собор. Люди поддерживают друг друга – мы часть большой единой Украинской Православной Церкви с более 11 тысячами приходов. Мы чувствуем молитвенную поддержку и материальную помощь, которую нам оказывают верующие из различных регионов Украины. Из Киева, Одессы, Сум, Херсона, Харькова и других регионов к нам поступает гуманитарная помощь», - сообщил в интервью «УНИАН-Религии» пресс-секретарь Донецкой епархии УПЦ.