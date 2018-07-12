В Святогорской лавре отмечают 10 лет со дня прославления местных подвижников

Сегодня, 12 июля, исполняется 10 лет со дня прославления 16 святогорских подвижников.

В 2008 году, на праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла свершилось торжественное прославление 16-ти отцов Святогорской обители, подвизавшихся во Святых Горах в XVII, XVIII, XIX и XX веках, сообщается на сайте Святогорской лавры.

В текущем году также исполняется 10 лет трёхтомнику Святогорского патерика, изданного в том же году, когда были прославлены преподобные отцы Святогорские.