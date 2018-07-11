В Киево-Печерской лавре начали праздновать день апостолов Петра и Павла

Накануне дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 11 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

За богослужением молились прихожане Киево-Печерской лавры и паломники, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел особо почитаются Святой Церковью. Каждый из них понес большие подвиги на ниве проповеди Евангелия. Жизнь апостола Петра дает нам пример удивительного милосердия Божия: даже после трехкратного отречения Господь восстанавливает его в апостольском достоинстве.

Апостол Павел сначала был гонителем христиан, но после явления ему Господа становится проповедником Царства Небесного. Оба апостола отличались особой преданностью Богу, потерпели много гонений от противников христианства и были убиты в Риме в 67 году.

Завтра Предстоятель возглавит Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Начало богослужения в 8.30.