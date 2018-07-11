На месте разрушенного монастыря на Кировоградщине состоялась первая за 95 лет литургия

В день Рождества Предтечи Господня Иоанна, 7 июля, в селе Великая Чечелиевка Новгородковского района Кировоградской области на месте разрушенного монастырского храма состоялась первая за 95 лет Божественная литургия.

Когда-то этот день был престольным праздником Иоанно-Предтеченского женского монастыря, который существовал в этом селе, сообщает сайт Александрийской епархии УПЦ.

Начало монастырю положил подполковник Иван Иванович Чечель, который перенес сюда в усыпальницу тела своих деда и бабушки – Иоанна и Феодосии Чечелей. Усыпальница была переоборудована в храм, потому что подполковник, как верующий и богобоязненный человек, беспокоился о людях, которые во время весеннего паводка в Великий Пост не могли посещать храмы в соседних населенных пунктах и выполнять свои христианские обязанности.

Впоследствии земля с храмом была передана Григориево-Бизюкову монастырю, Херсонской епархии, для устройства монашеского скита. Но поскольку монастырь был довольно далеко, то не имел возможности полноценно заниматься скитом. Поэтому было решено его передать Херсонскому Благовещенскому женскому монастырю, откуда стали посылать монахинь для налаживания молитвенной и хозяйственной жизни.

В 1899 году скит стал уже самостоятельной монашеской общиной, а в 1904 году - монастырем.

В 1915 году здесь освящен новый трьохпрестольный храм с главным престолом в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Монастырь был довольно процветающим: здесь были земли, с которых ежегодно собирался богатый урожай зерновых культур; прекрасный фруктовый сад с разнообразными деревьями – яблонями, грушами, черешнями, абрикосами, сливами; невероятной красоты парк, насаженный заботливыми руками монахинь; монастырская школа. На момент закрытия в 1923 году здесь жили семьдесят семь насельниц во главе с игуменьей Констанцией.

В 1933 году Покровский храм был уничтожен, а камни использовали для строительства свеклосовхоза в соседней Шаровке. На месте храма лежат сейчас огромные глыбы как напоминание о страшных временах, а территория поросла кустарником и деревьями.

После 95-летнего перерыва на этом месте снова звучала молитва. Присутствовали жители села и гости из Кропивницкого. После окончания литургии сельский библиотекарь провела для духовенства и гостей экскурсию по монастырской территории. Были осмотрены остатки парка, пруд, хозяйственные постройки, которые остались после разрушения монастыря.

Духовенство и верующие имеют надежду на возрождение древней православной святыни, сообщается на сайте епархии.