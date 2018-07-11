Монахи Киево-Печерской лавры посетили детский реабилитационный центр в Киевской области

В канун праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры во главе с руководителем отдела социального служения иеромонахом Лукианом посетили Центр социально-психологической реабилитации детей села Копылов Макаровского района Киевской области.

Традиционно детям были переданы иконки, сладости, игрушки, необходимые медикаменты. Особенную радость у детей вызвало живое общение со священником, во время которого каждый мог задать батюшке вопросы и получить на них ответы, сообщается на сайте обители.

Братия соцотдела Лавры благодарят всех, кто помогает их подопечным, а также напоминают о том, что можно жертвовать сезонную одежду и обувь, продукты длительного хранения, канцтовары, бытовую химию и все то, что может понадобиться подопечным отдела социального служения обители.