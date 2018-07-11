Умер духовник Почаевской лавры схиархимандрит Георгий

Сегодня, 11 июля, на 83-м году жизни отошел ко Господу духовник братии Свято-Успенской Почаевской лавры схиархимандрит Георгий (Стець).

Об этом Информационно-просветительскому отделу УПЦ сообщили в обители.

Отец Георгий (Стець Галактион Дмитриевич) родился 18 ноября 1935 года в с. Копашнево, Хустского района, Закарпатской области. На послушание в Почаевскую лавру был принят 20 февраля 1959 года. Здесь он подвизался почти 60 лет.

В 1960 году наместник обители архимандрит Сергей совершил постриг 25-летнего юношы в монашество. Еще через два года он был рукоположен в иеродиакона, а затем в иеромонаха епископом Львовским и Тернопольским Григорием.

Священнослужитель вместе с братией пережил все непростые времена гонений от безбожной власти, всегда твердо стоял за православную веру и благочестие.

Сам отец Георгий про тот период и в частности о его отношениях с преподобным Амфилохием - главным защитником и поборником Православия на Западной Украине в те времена - вспоминал так: «Когда меня вызывали в милицию на допрос, я всегда брал благословение у отца Иосифа (имя прп. Амфилохия до пострига в схиму – ред.). Тот говорил: «Иди и ничего не бойся».

За преданное служение и многочисленные заслуги перед Церковью схиархимандрит Георгий был удостоен многих церковных наград, имел право ношения Второго Креста с украшением, награжден орденом прп. Сергея ІІІ степени. Много лет нес послушание благочинного, духовника и эконома Лавры. 27 лет отец Георгий был бессменным духовником братии Святой Почаевской обители.

17 мая этого года священнослужитель был пострижен в Великую схиму.

11 июля 2018 года после продолжительной болезни схиархимандрит Георгий (Стець) отошел ко Господу.

Память об отце Георгии будет храниться не только в сердцах сотен почаевских монахов, но и у многих людей, которые находили у батюшки духовное утешение и поддержку.